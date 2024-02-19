Женская сборная России объявила состав на зимний сбор в Турции

Женская сборная России по футболу объявила состав на зимний учебно-тренировочный сбор в Турции. В заявку на сбор вошли 24 футболистки.

Состав женской сборной России на сбор в Турции: Юлия Гриченко, Варвара Дудорова, Диана Пономарёва, Вера Санжаровская, Анна Беломытцева, Вероника Куропаткина, Ксения Олексюк, Юлия Плешкова, Валентина Смирнова, Ксения Долгова, Медея Жаркова, Дарина Ишмухаметова, Виктория Козлова, Кристина Комиссарова, Ксения Коноваева, Маргарита Мануйлова, Елизавета Семёнова, Надежда Смирнова, Марина Фёдорова, Зарина Шарифова, Алина Шкалова, Лина Якупова, Валерия Бизенкова, Наталья Машина.

Зимний сбор женской команды России продлится до 28 февраля. Команда Юрия Красножана будет базироваться в Анталье.