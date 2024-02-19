Красножан высказался о поездке женской сборной России на сбор в Турцию

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о поездке своей команды в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор, который продлится до 28 февраля. Напомним, команда Юрия Красножана будет базироваться в турецкой Анталье.

«Как и планировалось, первый сбор в 2024-м году проведём в Турции. Направленность работы – совершенствование тактических взаимодействий, формирование мотивации на саморазвитие. Проведём ряд тестирований. Запланированы два игровых дня. На сбор вызваны как опытные игроки, так и молодёжь. К сожалению, травмы помешают принять участие в УТС сразу нескольким ключевым футболисткам сборной, ждём их скорейшего возвращения», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.