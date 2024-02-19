Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красножан высказался о поездке женской сборной России на сбор в Турцию

Красножан высказался о поездке женской сборной России на сбор в Турцию
Комментарии

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о поездке своей команды в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор, который продлится до 28 февраля. Напомним, команда Юрия Красножана будет базироваться в турецкой Анталье.

«Как и планировалось, первый сбор в 2024-м году проведём в Турции. Направленность работы – совершенствование тактических взаимодействий, формирование мотивации на саморазвитие. Проведём ряд тестирований. Запланированы два игровых дня. На сбор вызваны как опытные игроки, так и молодёжь. К сожалению, травмы помешают принять участие в УТС сразу нескольким ключевым футболисткам сборной, ждём их скорейшего возвращения», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Женская сборная России объявила состав на зимний сбор в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android