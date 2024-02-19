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Андрей Мостовой: надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ

Андрей Мостовой: надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об аренде Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в «Сочи». Мостовой выразил надежду, что игроки «Зенита» помогут южному клубу сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола. Также Андрей рассказал, что Сутормину и Чистякову всё нравится в «Сочи», и пожелал одноклубникам удачи.

«Поддерживаю ли связь с Суторминым и Чистяковым? Созванивались. Им всё нравится. Тем более у Лёши Сутормина там много знакомых. Да и у Димы Чистякова. Всё сложилось так, как им хотелось: чтобы игровая практика была. Надеюсь, они помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ. Тем более для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни. Она дала мне трамплинчик в карьере. Поэтому желаю «Сочи» остаться в Премьер‑Лиге, а нашим ребятам показать все свои высокие качества. Желаю им с «Сочи» идти только вперёд!» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, арендные соглашения «Сочи» с Чистяковым и Суторминым рассчитаны до конца нынешнего сезона.

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