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Гамшик будет входить в тренерский штаб Кальцоны в «Наполи» — Скира

Итальянский «Наполи» достиг договорённости о контракте с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский специалист подпишет контракт до июня 2024 года. В тренерский штаб Кальцоны будет входить экс-капитан «Наполи» Марек Гамшик.

Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника Лучано Спаллетти, а потом в качестве тренера по развитию техники. До этого он был помощником в «Перудже», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри».

Напомним, Гамшик выступал за неаполитанцев на протяжении 10 лет и стал рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей — 519.

После 24 сыгранных матчей чемпионата Италии «Наполи», который возглавляет Вальтер Маццарри, набрал 36 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.