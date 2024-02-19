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22 февраля определится победитель премии за лучший телеграм-канал о спорте

22 февраля определится победитель премии за лучший телеграм-канал о спорте
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и сервиса аналитики TgStat читателям предлагается выбрать любимый авторский канал о профессиональном спорте.

На протяжении февраля проводилась серия голосований группового этапа. 40 каналов, отобранных с помощью статистики, эксклюзивно предоставленной партнёрами из TGStat, были разделены на четыре группы. В список попали каналы с наилучшими показателями охвата постов за первые 24 часа на конец 2023 года и количества уникальных каналов, упоминавших номинанта в течение 2023 года.

По двое победителей каждой группы прошли в финал, который завершится в четверг, 22 февраля. За награду борются каналы Василия Уткина («Настоящий РадиоУткин»), Константина Генича («Коммент.Генич»), Алексея Попова («Гаснут Огни»), Романа Кузнецова (Simply Formula), Ивана Карпова («Инсайды от Карпа»), Максима Никитина («КБ ТЕЛЕГА»), Михаила Борзыкина («Фабрика Футбола») и Андрея Панкова («Панк инсайд»).

Успейте оставить свой голос, опрос доступен по ссылке

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