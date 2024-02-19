Нигматуллин: перед переходом в «Верону» у меня были предложения от «Лацио» и «Ювентуса»

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин рассказал, что мог стать футболистом римского «Лацио» или туринского «Ювентуса».

«Много предложений ударились о дверь «Локо» и ушли в никуда. Вообще, непонятная ситуация: и не отпустили, и контракт не продлили. Поэтому ушёл в отпуск свободным агентом и достаточно импульсивно подписал контракт с «Вероной» – не лучший вариант на тот момент. Какой был лучший? С «Лацио». Контракт на пять лет, хорошие цифры, интересная перспектива. Ещё был «Ювентус». Как и в России, в Италии были команды, контролируемые агентами. Для перехода в «Юве» я должен был подписать контракт с агентством Алессандро Моджи, сыном Лучано Моджи. Но я отказался», — сказал Нигматуллин.

Напомним, Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёров внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что в период с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.