Томас Мюллер: трудно подобрать слова, чтобы описать то, что чувствуют игроки «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал последние неудачные результаты команды Томаса Тухеля. Уступив «Бохуму» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Германии, «Бавария» проиграла второй матч подряд в Бундеслиге впервые с декабря 2019 года.

«Трудно найти правильные слова, чтобы описать то, что чувствуют игроки «Баварии». Нам нужно сделать шаг вперёд, даже если сейчас это кажется очень сложным», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.