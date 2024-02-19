Экс-игрок ЦСКА Алдонин: армейцам будет трудно найти замену Чалову

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями о будущем нападающего Фёдора Чалова в московском клубе. Напомним, ранее в СМИ появились слухи о возможном уходе форварда. В числе возможных вариантов для продолжения карьеры Фёдора называют «Зенит» и переход в европейский клуб.

«Стоит ли Чалову остаться и стать легендой для ЦСКА? Давайте не будем передёргивать, тогда было другое время, мы практически каждый год участвовали в Лиге чемпионов и одержали победу в Кубке УЕФА. Сравнивать такое не совсем правильно. Думаю, советчики Фёдору сейчас не нужны, он взрослый парень и немного поиграл в той же Европе. У него большой опыт.

Станет ли его уход потерей для ЦСКА? Если до этого дойдёт — конечно. Ему будет трудно найти замену, особенно сейчас, когда выбор нападающих не так велик и ещё не каждый из них к нам поедет. Да и адаптацию к чемпионату никто не отменял», — приводит слова Алдонина RT.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский ЦСКА предлагает нападающему Фёдору Чалову новый контракт с зарплатой в размере от € 2,5 до € 3 млн в год, сторона футболиста хотела бы получить подписной бонус в размере € 4 млн.

Напомним, действующее соглашение российского нападающего с ЦСКА рассчитано до конца декабря 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 12 млн.