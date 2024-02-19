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Эден Азар: как и все бельгийцы, я люблю пиво. Оно в нашей стране лучшее в мире

Эден Азар: как и все бельгийцы, я люблю пиво. Оно в нашей стране лучшее в мире
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Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар заявил, что любит пиво. По его мнению, в Бельгии производится лучшее пиво в мире. Также Азар признался, что раньше мог выпить пару бутылок пива после матчей.

«Как и все бельгийцы, я люблю пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире. Я не говорю, что пил пиво каждый день, потому что это неправда. Но иногда после хорошей игры выпить одну-две бутылки — это здорово», — сказал Эден Азар в подкасте Obi One, его слова приводит Daily Mail.

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру. Во время выступлений за «Реал» у бельгийца были регулярные проблемы с лишним весом.

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