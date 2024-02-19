Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» знает, что Мбаппе договорился с «Реалом»

Президент «ПСЖ» знает, что Мбаппе договорился с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи знает, что нападающий Килиан Мбаппе договорился с «Реалом». Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Аль-Хелаифи сообщил об этом своему окружению в частных разговорах в минувшие выходные. Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» — француз будет зарабатывать от € 15 млн до € 20 млн в год плюс бонусы с учётом вычета налогов.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан договорился с мадридским «Реалом». За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android