Президент «ПСЖ» знает, что Мбаппе договорился с «Реалом»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи знает, что нападающий Килиан Мбаппе договорился с «Реалом». Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Аль-Хелаифи сообщил об этом своему окружению в частных разговорах в минувшие выходные. Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» — француз будет зарабатывать от € 15 млн до € 20 млн в год плюс бонусы с учётом вычета налогов.

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Напомним, ранее появилась информация, что Килиан договорился с мадридским «Реалом». За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.