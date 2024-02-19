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Стали известны подробности взаимоотношений Промеса и Абаскаля в «Спартаке»

Стали известны подробности взаимоотношений Промеса и Абаскаля в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и нападающий клуба Квинси Промес находятся в прекрасных отношениях, так как их объединяет желание превзойти себя, стать лучше и выиграть титулы. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на окружение нидерландца.

По информации источника, для Промеса было очень важно прибытие испанского тренера в клуб, так как они близки по возрасту и футбольному языку, голландцу удалось проявить преемственность. Испанский специалист стал использовать его на позиции нападающего после анализа его потенциала. Он дал ему руководство раздевалкой и на поле, и Квинси ответил тем же.

Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

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