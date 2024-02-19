Джанашия считает «Барселону» отличным вариантом для Хвичи Кварацхелии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, которого СМИ связывают с «Барселоной».

«Конечно, это отличный вариант для Хвичи. «Барселона» — это самый хороший клуб. Думаю, он готов к испанскому чемпионату. Да, «Барселона» сейчас выглядит не лучшим образом, но поэтому его и хотят. Это же хорошо», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.