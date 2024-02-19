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Игрок «Баварии» Сарагоса: рад дебюту за клуб, это большая честь

Игрок «Баварии» Сарагоса: рад дебюту за клуб, это большая честь
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Нападающий «Баварии» Брайан Сарагоса прокомментировал свой дебют за мюнхенцев. Испанец впервые сыграл за «Баварию» в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (2:3).

«Не лучший результат сегодня, но я рад, что дебютировал за «Баварию». Не каждый день удаётся дебютировать за один из крупнейших клубов мира – это большая честь. Теперь пришло время продолжить работу и сосредоточиться на игре с «РБ Лейпциг», — приводит слова Сарагосы Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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