Мбаппе перед уходом в «Реал» хочет отблагодарить «ПСЖ», выиграв все возможные трофеи

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет выиграть все возможные трофеи с командой в сезоне-2023/2024. Футболист расценивает это как благодарность парижанам перед переходом в мадридский «Реал», информирует Relevo.

Также источник отмечает, что ради перехода в «Реал» Мбаппе откажется от солидного денежного бонуса, который он бы мог получить в случае пролонгации контракта с «ПСЖ».

Напомним, ранее авторитетное издание Marca сообщило, что Мбаппе уже якобы подписал контракт с «Реалом», однако соглашение вступит в силу с июля 2024 года.

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.