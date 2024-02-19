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Гаттузо покинул пост главного тренера «Марселя» — Footmercato

Гаттузо покинул пост главного тренера «Марселя» — Footmercato
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо покинул свой пост. Об этом сообщает Footmercato. Напомним, французский клуб объявил о назначении итальянца в конце сентября 2023 года.

По информации источника, Гаттузо чувствует, что не может творить чудеса с имеющимися в его распоряжении игроками и сегодня утром наставник покинул свой пост.

Напомним, ранее Гаттузо тренировал итальянские «Милан» и «Наполи», а также испанскую «Валенсию».

Вчера, 18 февраля, «Марсель» уступил на выезде в матче 22-го тура французской Лиги 1 «Бресту» (0:1). Отметим, что подопечные Гаттузо играли в большинстве, начиная с 60-й минуты. После 22 сыгранных туров в активе «Марселя» 30 очков. Команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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