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Игрок ЦСКА Роша рассказал, почему быстро адаптировался в России

Игрок ЦСКА Роша рассказал, почему быстро адаптировался в России
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Бразильский защитник ПФК ЦСКА Виллиан Роша объяснил, почему ему удалось быстро адаптироваться в армейской команде и России. По словам бразильца, клуб принял его с распростёртыми объятиями и помог решить все вопросы, что позволило сконцентрироваться на футболе. Также Роша отметил, что ему идеально подходит стиль игры ПФК ЦСКА и требования тренерского штаба.

«Большую роль сыграл тот факт, что стиль игры ЦСКА идеально для меня подходит. Здесь и тактические моменты, и другие требования к игроку моего амплуа. Кроме того, можно сказать, что клуб принял меня с распростёртыми объятьями. Все вопросы решались очень оперативно, благодаря чему я мог с первых же дней после приезда в Москву полностью сосредоточиться на футболе и ни на что не отвлекаться. Всё это помогло мне быстро адаптироваться и провести хороший первый сезон в ЦСКА», — приводит слова Виллиана Роши Bobsoccer.

Напомним, Виллиан Роша провёл за ЦСКА 22 матча в нынешнем сезоне. На его счету одна результативная передача в составе армейцев.

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