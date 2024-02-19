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Во время футбольного матча любительских команд в Татарстане умер игрок

Во время футбольного матча любительских команд в Татарстане умер игрок
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Мужчина умер во время футбольного матча любительских команд в Татарстане, сообщает «РИА Новости Спорт». Возможной причиной смерти называют инфаркт. Также сообщается, что в социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани во время игры между любительскими командами «Аккумуляторы РФ» и CHESSBALL игроку одной из команд стало плохо в середине матча.

«Во время игры в футбол мужчине стало плохо, он потерял сознание. Бригада медиков приехала в течение нескольких минут, к сожалению, пациент скончался. Предварительно: инфаркт», — приводит слова представителя Министерства здравоохранения Республики Татарстан «РИА Новости Спорт».

Профессиональная команда из Казани, казанский «Рубин», после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги находится на седьмом месте в турнирной таблице с 28 очками.

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