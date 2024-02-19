Калешин: у «Зенита» топ-игроки за 10-20 миллионов, а «Краснодар» играет в 13 человек

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин высказался о кадровом состоянии «Зенита» и «Краснодара» в контексте чемпионской гонки этих команд. По его мнению, «Зенит» намного лучше укомплектован дорогостоящими топ-футболистами по меркам РПЛ, а у «Краснодара» сильная короткая обойма — он играет в 13 человек.

«Состав у «Зенита» и так достаточно сильный. Там фигурируют большие суммы трансферов, люди, которые стоят 10, 15, 20 миллионов. Для нашего чемпионата это топ-игроки.

Проблема «Краснодара» — короткая скамейка? Когда Кордобы не было, игра была совершенно другой. «Краснодар» играет в 14 человек, в лучшем случае. Даже не 14, а 13. У «быков» много молодых ребят, которые не могут заменить таких игроков, как Кордоба, кого-то из атакующей линии», – приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, в статусе лидера на зимний перерыв в Российской Премьер-Лиге ушёл «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков, что на два очка больше, чем у «Зенита».