Кобелев: «Динамо» рано сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о турнирном положении бело-голубых в нынешнем сезоне. Напомним, команда Марцела Лички завершила первый круг РПЛ на третьем месте в таблице.

«Трансферное окно в России и в частности для «Динамо» ещё не закрылось. Всё ещё может быть. Но клуб уже сейчас обладает хорошим, качественным составом с конкуренцией, особенно в передней линии. Может, ищут ещё игроков, но нет возможности, не получается.

Что касается борьбы за чемпионство, то шесть очков не такое большое отставание, сбрасывать «Динамо» со счетов рано. Будет очень короткий отрезок всего в три месяца. Всё будет зависеть от физической подготовки, везения», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.