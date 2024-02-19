Экс-тренер сборной Кот-д'Ивуара является фаворитом на замену Гаттузо в «Марселе» — RMC

Бывший главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе является главным фаворитом на пост наставника «Марселя», сообщает RMC Sport. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера «Марселя».

По информации источника, между руководством клуба и тренером ведутся переговоры о заключении контракта до конца сезона. Марсельцы надеются, что новый тренер появится на скамейке запасных уже в четверг, 22 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтёром».

Жан-Луи Гассе возглавлял сборную Кот-д'Ивуара с мая 2022 года. Под его руководством ивуарийцы на Кубке африканских наций — 2024 заняли третье место в группе А, набрав три очка,. Кот-д'Ивуар добился только одной победы в трёх матчах группового этапа, обыграв в 1-м туре сборную Гвинеи-Бисау. После его отставки ивуарийцы стали обладателями Кубка африканских наций.

Ранее 70-летний тренер возглавлял «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Бордо».