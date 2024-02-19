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Гвардиола: Родри — лучший полузащитник в мире прямо сейчас

Гвардиола: Родри — лучший полузащитник в мире прямо сейчас
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал хавбека «горожан» Родри лучшим полузащитником в мире.

«Родри — лучший полузащитник в мире прямо сейчас. Невероятный игрок, который способен делать вообще всё. Для «Манчестер Сити» это было отличное приобретение. Не забывайте, что без Родри нам было бы крайне сложно достичь того, что мы имеем», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Родри присоединился к «Манчестер Сити» летом 2019 года. Действующий контракт испанского полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в € 110 млн.

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