Андрей Кобелев: рад, что Кокорин нашёл на Кипре свою команду, чемпионат и тренера

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об успехах Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

«Не смотрю чемпионат Кипра, слежу только за результатами Кокорина. Рад за Сашу, что он нашёл свою команду, чемпионат, где ему комфортно. Это нужно всем футболистам, чтобы показывать хороший уровень. Это главный фактор: нужно найти свою команду, чемпионат, тренера. Просто так ничего не бывает», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.