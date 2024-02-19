Ольга Смородская: переход Кварацхелии в «Барселону» будет большим риском

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слухи о том, что вингер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».

«Решать Хвиче и агенту, но я бы не рискнула на переход в «Барселону» на его месте. Совершенно не факт, что у него там всё получится. Очень высокие требования и большие ожидания у команды. Там мастера необыкновенного уровня: и в чемпионате, и в команде. Конечно, можно адаптироваться, но это большой риск. Хотя думаю, что Хвича сейчас стоит € 100 млн. Он дорогой игрок», — сказала Смородская а беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в подписании Хвичи в летнее трансферное окно.