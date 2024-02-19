Московский ЦСКА достиг договорённости о партнёрстве с Узбекской ассоциацией футбола (УАФ).

«Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев встретился с руководством ассоциации и их генеральным секретарём, руководством департамента сборных Узбекистана, аналитиками и тренерами.

В ходе встречи были достигнуты договорённости о совместных проектах в части научного, медицинского, аналитического партнёрства, о стажировках тренеров академий и сборных в ПФК ЦСКА, а также ответных стажировках в Узбекистане.

Также обсуждался вопрос о проведении товарищеских матчей команд разных возрастов, в том числе игра между ветеранами ПФК ЦСКА и узбекского футбола», — сообщает пресс-служба клуба.