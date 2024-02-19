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Роша объяснил, почему первая часть сезона получилась для ЦСКА неоднозначной

Роша объяснил, почему первая часть сезона получилась для ЦСКА неоднозначной
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Бразильский футболист московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о том, почему первая часть сезона Российской Премьер-Лиги оказалась для армейцев не самой однозначной. Защитник выразил мнение, что в некоторых матчах команду подвела концентрация на последних минутах.

«На самом деле, мы провели немало качественных матчей. Но в футболе результат зачастую определяют нюансы, которые, увы, складывались не в нашу пользу. Недостаточная концентрация на последних минутах несколько раз привела к потере важных очков. Проблема, которую стараемся решить в том числе и в период подготовки. На футбольном поле нельзя расслабляться ни на секунду, на таком уровне за это могут моментально наказать. Надеюсь, во второй части сезона мы будем максимально сконцентрированными», — приводит слова Виллиана Роши Bobsoccer.

Напомним, после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.

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