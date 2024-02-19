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Агент Дэвиса встретился со спортивным директором «Барселоны» — журналист Ромеро

Агент Дэвиса встретился со спортивным директором «Барселоны» — журналист Ромеро
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Агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса провел встречу с руководством «Барселоны». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Жерар Ромеро.

По сведениям источника, агент Дэвиса находился в Мадриде. На следующий день он отправился на встречу со спортивным директором каталонцев Деку.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мадридский «Реал» хотел бы подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса летом 2024 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.

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