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Мбаппе переходит в Реал, Промес Милан, форма сборной России, Ягр Питтсбург

Топ-новости спорта — 19 февраля. Главное сегодня
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В Испании сообщают, что Килиан Мбаппе уже стал игроком «Реала», Квинси Промес мог оказаться в «Милане», появились фотографии новой формы сборной России, а «Питтсбург» вывел из обращения номер Яромира Ягра. «Чемпионат» собрал главные события из мира спорта к вечеру 19 февраля.

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