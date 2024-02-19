Топ-новости спорта — 19 февраля. Главное сегодня
В Испании сообщают, что Килиан Мбаппе уже стал игроком «Реала», Квинси Промес мог оказаться в «Милане», появились фотографии новой формы сборной России, а «Питтсбург» вывел из обращения номер Яромира Ягра. «Чемпионат» собрал главные события из мира спорта к вечеру 19 февраля.
Футбол
- Мбаппе подписал контракт с «Реалом» на пять лет — Marca
- Промес мог перейти в «Милан» до своего трансфера в «Аякс»
- В Сети появился возможный концепт новой формы сборной России по футболу
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