Экс-хавбек «Рубина» М'Вила стал игроком «Вест Бромвича»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Франции Янн М'Вила перешёл в «Вест Бромвич», выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Стороны подписали трудовое соглашение сроком до конца нынешнего сезона.

Фото: ФК «Вест Бромвич»

М'Вила являлся игроком казанского клуба с 2014 по 2018 год. За это время французский хавбек провёл 80 матчей, забил три мяча и отдал семь голевых передач.

Последним клубом М'Вила был «Олимпиакос». За греческую команду француз выступал на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с клубом истёк в начале июля этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

На данный момент «Вест Бромвич» занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 52 очка. Отставание команды от идущего четвёртым «Ипсвича» — 14 очков.