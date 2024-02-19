Игрок «Интера» Чалханоглу покинул тренировку команды на Lamborghini

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу покинул тренировку команды на Lamborghini.

Фото: twitter.com/SimoneTogna

Хакан Чалханоглу выступает за «Интер» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Также в своей карьере турецкий футболист выступал за немецкие «Карлсруэ», «Гамбург», «Байер» и итальянский «Милан».

На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» располагается на первом месте с 63 очками. Ближайшими преследователями миланцев являются «Ювентус» (54) и «Милан» (52).