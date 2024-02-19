В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию по возможным трансферам Камилова и Агаларова

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб из Дагестана может подписать футболистов грозненского «Ахмата» Владислава Камилова и Гамида Агаларова.

«В жизни, конечно, случается всякое, но на сегодня ситуация такова, что оба останутся в «Ахмате» и не перейдут к нам. Будут ли в «Динамо» ещё новички? Время до 22 февраля есть. Прогнозировать сложно. Игрока в группу атаки мы взять бы хотели», — приводит слова генерального директора команды Metaratings.

Напомним, махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. В 21-м туре «Динамо» встретится с саратовским «Соколом» 2 марта.