Неймар лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и Килиана Мбаппе

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и нападающего французской команды Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своём месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. «И вот что случилось с «ПСЖ», — написал аккаунт Jogada Ensaiada в соцсети.