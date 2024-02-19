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Неймар лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и Килиана Мбаппе

Неймар лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и Килиана Мбаппе
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Футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и нападающего французской команды Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своём месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. «И вот что случилось с «ПСЖ», — написал аккаунт Jogada Ensaiada в соцсети.

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