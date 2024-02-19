Ещё два основных игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс и нападающий Диогу Жота не смогут принять участия в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», сообщает The Times. Ранее стало известно, что ещё два ключевых футболиста мерсисайдцев (защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи) пропустят решающий матч турнира.

По информации источника, Жота и Джонс не успевают восстановиться от полученных травм ко дню решающего матча. Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск.

В текущем сезоне на счету Жоты 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Джонс провёл 28 игр и сумел забить пять мячей, а также оформил три ассиста.