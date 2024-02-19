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Ещё два основных игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»

Ещё два основных игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»
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Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс и нападающий Диогу Жота не смогут принять участия в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», сообщает The Times. Ранее стало известно, что ещё два ключевых футболиста мерсисайдцев (защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи) пропустят решающий матч турнира.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Жота и Джонс не успевают восстановиться от полученных травм ко дню решающего матча. Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск.

В текущем сезоне на счету Жоты 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Джонс провёл 28 игр и сумел забить пять мячей, а также оформил три ассиста.

Турнирная сетка Кубка английской лиги - 2023/2024
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