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Гасперини не считает «Аталанту» фаворитом на победу в Лиге Европы

Гасперини не считает «Аталанту» фаворитом на победу в Лиге Европы
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини порассуждал о главных претендентах на победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА. Напомним, итальянская команда выиграла свою группу и начнёт выступление в плей-офф турнира со стадии 1/8 финала.

«Игра с тремя центральными защитниками помогла мне в моей карьере. Считаю, что я в какой-то степени опередил время. Сейчас так играют прошлогодние финалисты Лиги чемпионов — «Интер» и «Манчестер Сити».

Не согласен с Пиоли (главный тренер «Милана». — Прим. «Чемпионата») и не считаю считаю «Аталанту» фаворитом на победу в Лиге Европы. Главными претендентами на трофей являются «Ливерпуль», «Байер» и «Милан»», – приводит слова Гасперини журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирная сетка Лиги Европы - 2023/2024
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