Гасперини не считает «Аталанту» фаворитом на победу в Лиге Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини порассуждал о главных претендентах на победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА. Напомним, итальянская команда выиграла свою группу и начнёт выступление в плей-офф турнира со стадии 1/8 финала.

«Игра с тремя центральными защитниками помогла мне в моей карьере. Считаю, что я в какой-то степени опередил время. Сейчас так играют прошлогодние финалисты Лиги чемпионов — «Интер» и «Манчестер Сити».

Не согласен с Пиоли (главный тренер «Милана». — Прим. «Чемпионата») и не считаю считаю «Аталанту» фаворитом на победу в Лиге Европы. Главными претендентами на трофей являются «Ливерпуль», «Байер» и «Милан»», – приводит слова Гасперини журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).