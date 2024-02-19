Судьи Зияков и Сафьян являются самыми быстрыми арбитрами РПЛ

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Судьи Ранэль Зияков и Дмитрий Сафьян являются самыми быстрыми арбитрами Российской Премьер-Лиги, сообщает РФС.

Ранэль Зияков пробежал 40 метров за 5,16 секунды. Это лучший результат среди главных арбитров. Также в тройке самых скоростных спринтеров – Евгений Кукуляк (5,32 секунды) и Иван Абросимов (5,36 секунды).

Дмитрий Сафьян показал лучшее время на дистанции 30 метров среди ассистентов судей. Его результат – 3,92 секунды. Второе место у Варанцо Петросяна (4,00 секунды), бронзу поделили Алексей Ермилов и Андрей Образко (4,08 секунды).

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.