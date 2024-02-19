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«Нью-Йорк Сити» подписал Йована Миятовича, который был близок к переходу в «Зенит»

«Нью-Йорк Сити» подписал Йована Миятовича, который был близок к переходу в «Зенит»
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Американский «Нью-Йорк Сити» подписал 18-летнего сербского нападающего Йована Миятовича у «Црвены Звезды», футболист ранее был близок к переходу в «Зенит».

«В Сербии он широко известен как Бекхэм, прозвище, которое он получил от тренера молодёжной сборной за стрижку и некоторые навыки. Однако болельщики «Нью-Йорк Сити» быстро поймут, что его стиль игры больше похож на стиль другой легенды «Манчестер Юнайтед» — Уэйна Руни», сообщает сайт клуба.

При этом журналист Фабрицио Романо сообщает, что стоимость трансфера составила € 10 млн плюс 15% от перепродажи, а контракт подписан на четыре года.

В нынешнем сезоне Миятович провёл за «Црвену Звезду» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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Источник: игрок ЦСКА Файзуллаев отказался переходить в «Сент-Луис Сити» из МЛС
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