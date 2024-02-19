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«Наполи» договорился о контракте с тренером сборной Словакии Кальцоной — Скира

«Наполи» договорился о контракте с тренером сборной Словакии Кальцоной — Скира
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Руководство «Наполи» договорилось о контракте с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны в ближайшее время подпишут трудовое соглашение сроком до конца нынешнего сезона. 55-летний специалист будет совмещать работу в «Наполи» со сборной. Итальянец будет руководить словаками в товарищеских матчах и на Евро-2024.

Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника Лучано Спаллетти, а потом – в качестве тренера по развитию техники. До сборной Словакии Франческо был помощником в «Перудже», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри».

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри может покинуть команду после матча Лиги чемпионов с «Барселоной». На данный момент «партенопейцы» занимают 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков после 24 туров.

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