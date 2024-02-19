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Гендир «Ньюкасла» подтвердил уход Дэна Эшуорта с должности спортивного директора

Гендир «Ньюкасла» подтвердил уход Дэна Эшуорта с должности спортивного директора
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Генеральный директор английского «Ньюкасл Юнайтед» Даррен Илз подтвердил уход Дэна Эшуорта с должности спортивного директора.

«Мы разочарованы тем, что Дэн Эшуорт решил уйти. Однако наше захватывающее путешествие не заканчивается – процесс найма нового спортивного директора начнётся немедленно», — приводит слова Илза журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» отправил Эшуорта в отпуск, как только специалист попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «сороки» будут требовать € 25 млн в качестве компенсации с заинтересованной в услугах Дэна стороны. «Красные дьяволы», в свою очередь, готовы набраться терпения и ждать. В манкунианском клубе попросту не готовы отдавать такие деньги, также в «МЮ» не хотят, чтобы на них оказывали давление.

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