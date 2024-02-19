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Защитник ЦСКА Роша высказался о возвращении Дивеева после тяжёлой травмы

Защитник ЦСКА Роша высказался о возвращении Дивеева после тяжёлой травмы
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Бразильский футболист московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал возвращение защитника команды Игоря Дивеева после травмы.

«Прежде всего должен сказать, что Игорь – очень сильный защитник, а его возвращение – отличная новость для нас. Мы по-прежнему легко понимаем друг друга, такие вещи никуда не пропадают. Очевидно, что сейчас необходимо проявить терпение, поскольку Дивеев долго отсутствовал и ему нужно набрать форму и выйти на свой лучший уровень. Не сомневаюсь, что это произойдёт в самое ближайшее время», — приводит слова Виллиана Роши Bobsoccer.

Напомним, 24-летний Игорь Дивеев получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом» минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го, у футболиста был перелом большеберцовой кости.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 набранными очками.

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