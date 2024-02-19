Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Мазрауи выбыл на три недели из-за травмы – Bild

Игрок «Баварии» Мазрауи выбыл на три недели из-за травмы – Bild
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи выбыл на три недели из-за травмы. Футболист перенапряг мышцу левого подколенного сухожилия, сообщает Bild.

Мазрауи присоединился к «Баварии» летом 2020 года в качестве свободного агента из нидерландского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник сыграл за баварцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн, что является его пиковой ценой в карьере.

Напомним, в нынешнем сезоне марокканский футболист получил разрыв мышечного пучка, болел, а также испытывал мышечные проблемы. На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 50 очками.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн: наши результаты не соответствуют тому, чего мы от себя ожидаем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android