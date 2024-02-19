Игрок «Баварии» Мазрауи выбыл на три недели из-за травмы – Bild

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи выбыл на три недели из-за травмы. Футболист перенапряг мышцу левого подколенного сухожилия, сообщает Bild.

Мазрауи присоединился к «Баварии» летом 2020 года в качестве свободного агента из нидерландского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник сыграл за баварцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн, что является его пиковой ценой в карьере.

Напомним, в нынешнем сезоне марокканский футболист получил разрыв мышечного пучка, болел, а также испытывал мышечные проблемы. На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 50 очками.