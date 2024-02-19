Алексей Стукалов: «Зенит» достаточно усилился, чтобы бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов заявил, что «Зенит» достаточно усилился, чтобы бороться за чемпионство.

«Достаточно ли «Зенит» усилился, чтобы бороться за чемпионство? Думаю, что да. Они взяли тех игроков, которых вели. Они взяли их не вчера, а уже в начале зимнего трансферного окна. В команде видели моменты, которые не получались осенью, и постарались укрепить проблемные позиции», — сказал Стукалов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Сине-бело-голубые в зимнее трансферное окно подписали Артура, Педро, Нино и Ильзата Ахметова. На данный момент «Зенит» после 18 сыгранных матчей РПЛ находится на втором месте с 36 очками. Лидер чемпионата – «Краснодар» с 38 очками.