Гурцкая рассказал, какая была реакция Ивича на уход Ахметова в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какая была реакция главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на уход Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Говорил ли Ивич ещё осенью, что ему нужно усиление? Да, говорил. Как он отреагировал на уход Ахметова? Он был очень недоволен, особенно из-за ухода в клуб-конкурент. Если бы он ушёл за границу, то любой тренер сказал бы, что ничего не может сделать», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара». Сейчас сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ как раз «Краснодар», из которого ушёл Ахметов. Российский футбольный сезон возобновится в марте.