«Бавария» не вступала в переговоры с Зиданом — TZ

Мюнхенская «Бавария» не вступала в переговоры с французским специалистом Зинедином Зиданом, сообщает TZ.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб связался с Зиданом по поводу того, чтобы он сменил Томаса Тухеля на посту тренера. Французский специалист уже давно находится без работы. Последним клубом Зидана был мадридский «Реал».

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.