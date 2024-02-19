Мор: ЦСКА нужно продать Файзуллаева на пике и получить большие деньги

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ЦСКА нужно продать игрока команды Аббосбека Файзуллаева на пике и получить большие деньги.

«У Файзуллаева нет одного ярко выраженного качества, он разносторонний футболист, его трудно нейтрализовать. Вопрос второго сезона для него не стоит, он будет только прогрессировать.

Самое главное, чтобы он был здоров. А для ЦСКА важно то, что они делать умеют, — продать игрока на пике и получить за него большие деньги», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.