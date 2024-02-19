«Продолжаю болеть за «Ростов», пока там не будет Глушакова». Гурцкая — о 37-летнем хавбеке

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о своём отношении к возможному переходу 37-летнего известного российского полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Продолжаю болеть за «Ростов», пока там не будет Глушакова. Глушакова нет, продолжаю вновь болеть. Да, меня до сих пор задевает. Как [в команду] может попасть человек, которому в следующем году будет 52? (В январе 2025 года Глушакову исполнится 38 лет. — Прим. «Чемпионата»). «Ростов» строит команду за счёт молодых игроков, там появляются интересные ребята, и вдруг туда попадёт дядька… Он уже в товарищеском матче сыграл и говорит: «Хотелось бы сыграть больше, чем 15-20 минут». Представляю, что было бы, если бы был подписан контракт.

Командам нужны опытные игроки? У этой команды это Глебов, Комличенко, Уткин, но самое главное достоинство — Валерий Георгиевич [Карпин]. Вратарь опытный, в каждой линии есть опытный игрок», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в январе Глушаков покинул костромской «Спартак», после чего проходил зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «Ростовом». В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Ранее Глушаков также выступал за «Пари НН», «Химки», «Локомотив» и «Спартак».