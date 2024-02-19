Юран: Кучаев — боец, игровик, а сейчас особенно голоден до футбола. Он поможет «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о Константине Кучаеве, который присоединится к нижегородцам из ЦСКА на правах аренды.

«Костю я знаю прежде всего по ЦСКА. В сборную футболист вызывался. Кучаев — боец, игровик. В последнее время он имел мало игровой практики, поэтому сейчас должен быть особенно голоден до футбола, игры и результата.

Многие клубы хотели бы его заполучить. Я благодарен руководству «Пари НН» за то, что оперативно сработали, когда появился этот вариант. Также хочу сказать спасибо руководству ЦСКА за то, что пошли нам навстречу и отпустили парня. Для моей команды это реальное усиление. Уверен, он нам поможет в весенней части сезона», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.