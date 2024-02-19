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Гурцкая назвал условие, при котором «Спартак» может подписать Глебова

Гурцкая назвал условие, при котором «Спартак» может подписать Глебова
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Популярный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский «Спартак».

«Много слухов про Глебова и «Спартак»? Потому что Перейра может быть на выход. Для меня очевидно: если он на выход, никого купить не успеют, поэтому (обратятся к Глебову. — Прим. «Чемпионата»).

«Ростов» его не отдаст? За € 10 млн. Почему нет? «Ростов» подходит к сезону не на шоколадном месте, они во второй части турнирной таблицы, не всё так хорошо. Если у них забирают лидера, почему они должны отдавать его задёшево? Если Угальде стоит € 13 млн, почему Глебов не может стоить € 10 млн? Русский игрок, лидер команды, харизматичный парень.

Нужен ли «Спартаку» Глебов? Им нужен игрок в эту позицию, но с ним или без него, команда не может бороться с топ-3. Он не даст такой скилл, чтобы «Спартак» смог бороться с «Краснодаром» или «Зенитом». Если это случится, 100% на скамейку сядет Пруцев. Будет играть пара Глебов — Литвинов», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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