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Де Лаурентис подтвердил назначение Кальцона в «Наполи»

Де Лаурентис подтвердил назначение Кальцона в «Наполи»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил назначение Франческо Кальцона в клуб на должность главного тренера.

«Мы приветствуем Кальцони и стараемся помочь ему без контраста. Маццарри? Болельщикам надо дать что-то большее», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport.

«Я благодарю Вальтера Маццарри, друга семьи Де Лаурентиса и «Наполи», за поддержку команды в сложный момент. Он останется в сердцах неаполитанцев и нашей семьи. Добро пожаловать обратно Франческо Кальцона, который ранее работал с нами как с Сарри, так и со Спаллетти», — написал Де Лаурентис в своей соцсети.

Напомним, Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника Лучано Спаллетти, а потом в качестве тренера по развитию техники. До этого он был помощником в «Перуджии», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри». Кальцона — третий главный тренер неаполитанцев в нынешнем сезоне, до Маццари команду тренировал Руди Гарсия.

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