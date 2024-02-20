Семак выделил наиболее перспективных российских игроков «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перечислил имена российских игроков, на которых сине-бело-голубые рассчитывают и в настоящий момент, и в перспективе.

«С нами тренируются Матвей Бардачев, Дима Васильев, который восстановился после травмы. Есть Ильзат Ахметов. Это три игрока, которые сейчас готовы и много играют. С командой на сборах Артур Чёрный. Он играет поменьше. Это те ребята, на которых мы рассчитываем и в настоящий момент, и в перспективе», — сказал Семак «Матч ТВ».

Напомним, петербургский «Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу записал на свой счёт 36 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее Сергей Семак высказался о сорвавшемся трансфере защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.