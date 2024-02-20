Де Лаурентис высказался о возвращении Гамшика в «Наполи» уже в роли помощника тренера

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о возвращении Марека Гамшика в итальянский клуб уже в роли помощника главного тренера.

«Может ли вернуться Гамшик? Вчера он сказал мне, что будет очень заинтригован, чтобы вернуться», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport.

Гамшик провёл бо́льшую часть своей футбольной карьеры в «Наполи», сыграв 520 матчей во всех турнирах, в которых отметился 121 забитым мячом и 103 голевыми передачами. В составе неаполитанцев словак выиграл дважды Кубок Италии и один раз – Суперкубок Италии.

В данный момент 36-летний специалист работает в качестве начальника сборной Словакии. Ранее Де Лаурентис сообщил, что Франческо Кальцона, который тренирует словацкую национальную команду, возглавил «Наполи». Кроме того, Гамшик является владельцем «Гамшик академии», где также работает тренером.