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«Манчестер Юнайтед» — странная команда». Скоулз — о победе над «Лутоном»

«Манчестер Юнайтед» — странная команда». Скоулз — о победе над «Лутоном»
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о победе своей бывшей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги над «Лутоном» (2:1). Футбольному эксперту не понравилась нервная концовка игры.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Хойлунд – 1'     0:2 Хойлунд – 7'     1:2 Моррис – 14'    

«Манчестер Юнайтед» – странная команда. Думаю, это единственный клуб, который может выиграть 5:0, но в то же время быть разбитым соперником!» – приводит слова Скоулза Daily Mail.

После 24 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке с 44 очками. От четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, манкунианцы отстают на пять очков.

Свою следующую игру «красные дьяволы» проведут в субботу, 24 февраля. Манкунианцы в родных стенах встретятся с «Фулхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:00 мск.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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