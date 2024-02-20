«Манчестер Юнайтед» — странная команда». Скоулз — о победе над «Лутоном»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о победе своей бывшей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги над «Лутоном» (2:1). Футбольному эксперту не понравилась нервная концовка игры.

«Манчестер Юнайтед» – странная команда. Думаю, это единственный клуб, который может выиграть 5:0, но в то же время быть разбитым соперником!» – приводит слова Скоулза Daily Mail.

После 24 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке с 44 очками. От четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, манкунианцы отстают на пять очков.

Свою следующую игру «красные дьяволы» проведут в субботу, 24 февраля. Манкунианцы в родных стенах встретятся с «Фулхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:00 мск.